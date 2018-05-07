غدًا.. جامعة لمنيا تحتفل بيوم الوفاء والعلم الثامن

07 مايو 2018 - 11:38 ص

تقيم جامعة المنيا غدًا الثلاثاء، احتفالية عيد العلم والوفاء الثامن تحت رعاية الدكتور جمال الدين على أبو المجد، رئيس الجامعة، والدكتور أبو بكر محيى الدين نائب رئيس جامعة المنيا لشئون الدراسات العليا والبحوث، لتكريم علمائها والمتفوقين فى شتى التخصصات.

وأكد أبو المجد فى تصريحات صحفية له اليوم أهمية تكريم العلماء والمتميزين بجامعة المنيا يعكس تقدير الجامعة لعلمائها ومتميزيها، وتشجيعاً منها على مواصلة عطائهم كى يسهموا فى تحقيق النهضة ببلادنا وتقدمها.

وسيتم تكريم الحاصلين على جوائز الجامعة التقديرية والتشجيعية، والفائزين بالأبحاث الأكثر استشهادًا، وأفضل رسالة دكتوراه وأفضل رسالة ماجستير، والحاصلين على مشروعات بحثية، والباحث الحاصل على أعلى معامل تأثير للنشر العلمى الدولى، كما سيتم تكريم الكليات الحاصلة على الاعتماد الأكاديمى، وكلية العلوم الفائزة بأعلى نشر علمى دولي، إلى جانب تكريم الطالب والطالبة المثالية، كما سيتم تكريم أوائل الخريجين من كليات الجامعة، وأفضل طبيب وموظف وعامل مثالى على مستوى الجامعة، مضيفاً أنه ستمنح الجامعة هذا العام جائزة التميز والعطاء للدكتور ماهر مصطفى كامل رئيس جامعة المنيا الاسبق وجائزة الوفاء للدكتور عبد الوهاب الناغى، نائب رئيس الجامعة الأسبق لشئون التعليم والطلاب، وفاء لعطائه خلال فترة توليه النيابة بالجامعة