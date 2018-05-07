خبير أمني يكشف لـ"المصريون" عن سر فى مذبحة الرحاب

07 مايو 2018 - 12:36 م

كشف الخبير الأمني اللواء فؤاد علام عن سر جديد في واقعة مذبحة الرحاب التي راح ضحيتها أسرة مكونة من أب وأم وثلاثة أبناء بعد إطلاق الأب الرصاص على الأبناء والزوجة وانتحر.

وأوضح "علام" في تصريح لـ"المصريون" أن الغموض الذى ينتاب الأمر حول اكتشاف الجيران للواقعة عن طريق كلب الحراسة للفيلا ورائحة التعفن من الجثث وعدم اكتشافها عن طريق صوت الرصاص الذي قتل به الضحايا خاصة أن 11 رصاصة تم إطلاقها، يعود إلى اعتياد الجيران على سماع صوت الرصاص من فيلا الضحية.

وأكد الخبير الأمني أن الجيران لم يعطوا للأمر أهمية لأنهم اعتادوا تردد أصحاب الديون على صاحب الفيلا.