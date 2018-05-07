2 يوليو.. الحكم على متهم فى قضية مذبحة رفح الثانية

07 مايو 2018 - 12:54 م

قررت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار معتز خفاجى، حجز إعادة محاكمة متهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"مذبحة رفح الثانية" لجلسة 2 يوليو للحكم

وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين اتهامات بارتكاب جرائم إرهابية بمحافظات شمال سيناء والقاهرة والشرقية، ونسبت لهم كذلك ارتكاب ما يعرف إعلاميًا بـ "مذبحة رفح الثانية"، التي راح ضحيتها 25 شهيدًا من مجندي الأمن المركزي، بجانب قتل مجندين للأمن المركزي ببلبيس، واتهامات أخرى بينها التخابر مع تنظيم القاعدة.