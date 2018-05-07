تعرف على حكم نهائي "ليفربول صلاح" والريال

07 مايو 2018 - 01:00 م

أسند الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إدارة مبارة ليفربول المحترف بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح وريال مدريد في نهائي دوري أوروبا المرتقب في 26 مايو الجاري بمدينة "كييف" الأوكرانية إلى الحكم الصربي ميلوراد ماجيتش.

وتقلد الحكم الصربى صاحب الـ45 عامًا الشارة الدولية عام 2009، وسبق له إدارة المباراة النهائية فى النسخة الأخيرة من بطولة كأس العالم للقارات التى أقيمت الصيف الماضى فى روسيا التى جمعت بين منتخبى ألمانيا وتشيلى.

وأدار ماجيتش 34 مباراة الموسم الجارى فى جميع البطولات، من بينها 5 مباريات فى الدورى السعودى، و4 مباريات فى دور المجموعات بمسابقة دورى أبطال أوروبا، كان أبرزها مواجهة يوفنتوس وبرشلونة 0-0، وأتلتيكو مدريد ضد روما 0-0.

صعد ليفربول إلى نهائى دورى أبطال أوروبا بعدما تفوق فى مجموع مباراتى الذهاب والإياب على روما الإيطالى بنتيجة 7 – 6 ضمن منافسات الدور نصف النهائى، ليضرب موعداً مع ريال مدريد الإسبانى الذى تأهل على حساب بايرن ميونخ الألمانى.