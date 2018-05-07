تدريبات استشفائية لمصابي الأهلي

07 مايو 2018 - 01:07 م

أدى لاعبو الفريق الأول بالنادي الأهلي، مرانهم صباح اليوم على ملعب مختار التتش قبل السفر إلى الإمارات، لملاقاة أياكس وديا في مهرجان اعتزال اللاعب حسام غالي.

في نفس السياق أدى اللاعبوين المصابون ومنهم أحمد فتحي ووليد سليمان وباكاماني، تدريبات استشفائية على هامش المران، استعدادًا لعودتهم مجددًا للتدريبات الجماعية.

ويستعد الأهلي جيدًا لمواجه كمبالا سيتي الأوغندى، يوم 15 من الشهر الجاري، في ثاني مبارياته الأفريقية.