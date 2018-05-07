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ضبط 15 طن ملح منتهية الصلاحية بأبوقرقاص بالمنيا

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ضبط املاح بالمنيا
ضبط املاح بالمنيا

جمال زكى

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تمكنت الوحدة المحلية لمركز أبوقرقاص بالمنيا، خلال حملة تفتيشية مكبرة برئاسة محمد صلاح رئيس المركز وبالتنسيق مع إدارة تموين أبوقرقاص ومباحث التموين من ضبط 15 طنا من الملح منتهية الصلاحية بقرية اتليدم أثناء تعبئته تمهيدًا لبيعه للمواطنين.

قال رئيس المركز أنه تم التحفظ على الكمية المضبوطة من الملح غير الصالح للاستهلاك الآدمى بالوحدة القروية باتليدم تمهيدًا لإعدامه وفقًا للاشتراطات والقواعد الصحية المتبعة، كما تم تحويل الموضوع للنيابة العامة للتحقيق في الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

أكد رئيس المركز أنه سيتم محاسبة كل من يخالف و يضر بصحة المواطنين بكل حزم و شدة، مناشدًا المواطنين سرعة التواصل مع إدارة تموين أبوقرقاص في حاله وجود شبهة غش أو فساد لأي منتج


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