طارق الزمر يشيد بالانتخابات التونسية

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أشاد الدكتور طارق الزمر، القيادى بالجماعة الإسلامية والرئيس الأسبق لحزب البناء والتنمية، بالانتخابات التى يتم إجراؤها هذه الأيام بتونس على المقاعد الخاصة بالبلدية والذى فاز فيها حزب النهضة  التونسى والتى رفع فيها الأعلام التونسية وأعلام النهضة.

وقال الزمر خلال تغريدته على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر: "لا تزال تونس تضرب المثل للعرب بالقدرة على الإبحار في بحر الديمقراطية العميق".

وأضاف الزمر مرددًا: "تونس الآن  تقطع المسافات بصبر ودون ملل رغم المعوقات والعقبات والمؤامرات فالربيع لازال يزهر شكرًا لك تونس".


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