» بالفيديو.. أنصار حزب الله يرددون هتافات طائفية

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لبنان

شيعة

انتخابات

احتفل العشرات من أنصار حزب الله، في لبنان، بالفوز الذي حققه في الانتخابات البرلمانية، وتحقيق نتائج غير مسبوقة، وحملوا الإعلام الخاصة بالحزب، وطافوا الشوارع بسيارتهم.

وأظهرت لقطات من العاصمة بيروت، احتفال مجموعة من أنصار حزب الله، مرددين هتافا طائفيا هو "بيروت صارت شيعية".

وقام عدد من أنصار الحزب، بنزع لافتات كبيرة تحمل صور رئيس الوزراء سعد الحريري من وسط العاصمة بيروت.

وكان سياسيون ووسائل إعلام لبنانية، أعلنوا أنه "من المتوقع أن يحصل حزب الله وحلفاؤه على أكثر من نصف المقاعد البالغ عددها 128".

في حين قالت وكالة رويترز إن حزب الله وحلفاءه حصلوا على ما لا يقل عن 67 مقعدا.

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