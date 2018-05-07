تهديدات لمدافع الريال من "صلاح"

07 مايو 2018 - 02:04 م

وجهت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، تهديدًا لـ"سيرجيو راموس" مدافع ريال مدريد الإسبانى بشأن اللاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف ليفربول الانجليزي، خلال لقاء الفريقين في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقالت الإذاعة البريطانية، أن مهارات محمد صلاح الفائقة وتميزه بالقدرة على المراوغة وخداع المدافعين، سيجبر سيرجيو راموس على إرتكاب الأخطاء ضد النجم المصرى وبالتالى إمكانية حصوله على البطاقة الحمراء خلال اللقاء.

وأضافت الإذاعة البريطانية، أن ثلاثى ليفربول، محمد صلاح وساديو مانى وفيرمينو يمتلك القدرة على التسجيل فى شباك ريال مدريد بنهائى دورى ابطال اوروبا فى ظل تراجع المستوى الدفاعى للفريق الملكى هذا الموسم.

وصعد ليفربول إلى نهائى دورى أبطال أوروبا بعدما تفوق فى مجموع مباراتى الذهاب والإياب على روما الإيطالى بنتيجة 7 – 6 ضمن منافسات الدور نصف النهائى، ليضرب موعداً مع ريال مدريد الإسبانى الذى تأهل على حساب بايرن ميونخ الألمانى.

ومن المقرر أن يلتقي الفريقين يوم 26 مايو الجارى فى نهائى دورى أبطال أوروبا، وذلك بمدينة "كييف" الأوكرانية.