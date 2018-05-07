بالتفاصيل.. جرائم قتل بشعة هزت الرأى العام المصرى

07 مايو 2018 - 02:36 م

شهدت مصر العديد من وقائع القتل الغامضة، أثارت الحيرة والتردد داخل المجتمع المصري، لكونها منفذة على طريق عصابات المافيا، التى تقتل جميع أدلة إدانتها، أو فضحها أمام المحققين.

"المصريون" ترصد أبرز الجرائم التى أثارت الجدل فى الشارع المصرى

قتل فى الرحاب.. أب وأولاده الأربعة

أمس الأول السبت، فجرت قضية مقتل أب وعائلته الأربعة بطلقات نارية داخل فيلا فى الرحاب، غضب الرأى العام، ولاحقت الأب فى البداية تهمة قتل أولاده لمروره بضائقة مالية، إلا أن سرعان ما بينه خبراء أمنيون ورئيس الطب الشرعى، الدكتور هشام عبد الحميد، كبير الأطباء الشرعيين، ورئيس مصلحة الطب الشرعي في مصر قال إن الجثث الأربع والأب تلقوا 8 طلقات قاتلة، وكل جثة بها طلقتان في الرأس والوجه، واستقرت الطلقات في الجمجمة، وتفتت بداخلها، وأحدثت ثقبا في الرأس، مشيرًا إلى أنه عثر على الجثث في حالة تعفن، وهو ما يعني أن الجريمة حدثت خلال 5 أيام سابقة وليس أكثر من ذلك.

وبحسب مصادر أمنية فإن رواية قتل الأسرة وانتحار الأب مستبعدة لكون الأب متوفيا بطلقات في الرأس تعني أنه ليس المنفذ، كما أن المنتحر لا يستخدم سوى طلقة واحدة وقاتلة فقط، وليس 3 طلقات، منها 2 في الرأس وواحدة في الوجه، فضلاً عن تفرق الجثث وتوزيعها في أرجاء المنزل.

"ليلة النحر" في البحيرة

وبتاريخ 2سبتمبر 2017، شهدت عزبة الحاوي التابعة لمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، أول أيام العيد الأضحى المبارك، جريمة ذبح 4 أفراد من أسرة واحدة في ظروف غامضة.

الواقعة تعود عندما تلقى اللواء علاء الدين عبدالفتاح، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من الرائد محمود هندي، رئيس المباحث بمركز كفر الدوار، يفيد بالعثور على 4 أفراد من أسرة مذبوحين داخل منزلهم بعزبة الحاوي التابعة لدائرة مركز كفر الدوار.

وتبين العثور على "السيد.ع.ا"، 60 سنة، وزوجته "عزيزة.م.ر"، 50 سنة، ونجليهما "مصطفى"، 20 سنة، "أحمد"، 11 سنة، مذبوحين داخل منزلهم بعزبة الحاوي التابعة لمركز كفر الدوار.

أب يشعل النار فى زوجته وأطفاله بالسلام

وفى مدينة السلام، أقدم عامل على قتل طليقته وأطفاله الأربعة بسكب الكيروسين أسفل باب شقة أسرته، ليشعل النار فى طليقته وبناته الأربع، لتنتهى حياة الأسرة بالحرق.

وقال الأب، إنه توجه إلى مطلقته لإعادتها إلى عصمته حفاظا على بناته، بعد علمه بتدنى مستواهن الدراسى، بسبب الانفصال، وعندما رفضت العودة قرر الانتقام منها من خلال الاستعانة بصديقه وتنفيذهما الجريمة.

قتل ابنة المطربة ليلى غفران وصديقتها

وبتاريخ 19 يونيو 2014 أسدل الستار على قضية قتل "هبة" ابنة ليلى غفران وصديقتها "نادين"، بعدما تم تنفيذ حكم الإعدام على المتهم محمود عيساوى.

وتعود تفاصيل الواقعة لسنة 2009 عندما عثر رجال المباحث على جثتى ابنة المطربة ليلى غفران وصديقتها مقتولتين داخل شقة الأولى بالشيخ زايد واكتشاف سرقة بعض الأموال والمصوغات الخاصة بهم، لتثبت التحريات أن المتهم محمود عيساوى وراء الواقعة، وأحيل إلى النيابة بتهمتى السرقة والقتل، ليحال بعدها إلى الجنايات التى قضت بإعدامه مرتين.

سوزان تميم والقتل الغامض

أثارت قضية قتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم الجدل الرأى العام في نهاية 2008، حيث أعلنت شرطة دبي العثور على سوزان مقتولة في شقتها بدبي، مصابة بطعنات سكين.

فيما ألقت قوات الأمن على محسن السكري، والذي يشغل وظيفة ضابط أمن مدني في أحد الفنادق، المتورط بقتلها واعترف بتقاضيه مبلغ كبير من رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى ليقوم بقتلها.

فيما أحيل مصطفى في سبتمبر عام 2008 إلى المحاكمة كمتهم ثان مع المتهم الأول في القضية، وهو محسن السكري، وقضت المحكمة عليهما بالإعدام إلا أنهما طعنا في الحكم أمام محكمة النقض فألغت الحكم وأحالت الأوراق إلى دائرة أخرى في محكمة جنايات القاهرة، التي خففت الحكم إلى السجن 15 عامًا لمصطفى والمؤبد 25 عاما للسكري.

وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، قرارا بالعفو عن 502 من المحبوسن قبل عيد الفطر المبارك، وشمل العفو رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى.

بائع يذبح زوجته وطفلتيه وأشعل النار فيهما

وفي الإسكندرية، ذبح بائع زوجته وطفلتيه وأشعل النار فى جثثهم بسبب الشك فى سلوكها.

وقام "نبيل- أ"31 عاما بائع، بذبح زوجته نهى.م.31 سنة وطفلتيه نهى وجنى سنتان و3 سنوات، بعدما انهال عليهن بالطعنات وأشعل النار فى جثثهن، لشكه فى سلوك زوجته لوجود أرقام تليفونات لشباب على تليفونها، وشكه فى أبوته للطفلتين، فقام بقتلهن ووضع جثثهن داخل أجولة بلاستيك، وأشعل النيران بالجثث لإخفاء معالمهم.