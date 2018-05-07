  • الإثنين 07 مايو 2018
  • بتوقيت مصر03:54 م
بحث متقدم
صلاح

"صلاح" يحصد لقبا جديدا من "يويفا"

وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس

وزير الطاقة الإسرائيلي: سنقتل بشار الأسد في هذه الحالة

ارشيف

بالتفاصيل.. جرائم قتل بشعة هزت الرأى العام المصرى

باسم علي يشارك بقوة في تدريبات الأهلي الجماعية

رحيل ظهير أيمن الأهلي

الرحاب

خبير أمني يكشف لـ"المصريون" عن سر فى مذبحة الرحاب

ميلوراد ماجيتش

تعرف على حكم نهائي "ليفربول صلاح" والريال

محكمة

مفاجآت فى تحقيقات النيابة بخلية البدرشين الإرهابية

محكمة

المؤبد لـ9 متهمين بالانضمام لـ"داعش عين شمس"

المشير طنطاوى مع نجلى مبارك

ماذا قال المشير طنطاوى لنجلى "مبارك"؟

سما المصرى

بلاغ يطالب بإحالة سما المصرى لمحاكمة جنائية عاجلة

"ميدل إيست مونيتور":

مصر ستشهد ارتفاعا ملحوظا في مستويات المعيشة

آخر الأخبار

صورة الخبر
صورة الخبر

علا خطاب

أخبار متعلقة
#

روسيا تفتح تحقيقًا في احتجاز 17 من مواطنيها بمصر

#

وزيرة الهجرة: لهذا السبب المصريون بكوا

#

أول فيديو للبريطانية المسجونة بمصر: تؤدي الصلاة

#

تعرف على أسعار الفراخ اليوم

الدين

ميدل إيست مونيتور

عمرو الجارحى

مستويات المعيشة

أكد وزير المالية عمرو الجارحي، أن الدين العام لبلاده قد ارتفع بنسبة 5 أضعاف خلال السنوات الخمس الماضية، لافتًا الى أن مستويات المعيشة سترتفع بصورة "ملحوظة" السنة المالية المقبلة، بحسب ما ذكره موقع "ميدل إيست مونيتور" البريطاني.

وقال الوزير إن الحكومة تعمل على خطة متوسطة الأجل لخفض مستويات الدين العام من 107 % من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية السابقة 2016 -2017 إلى 80 % بحلول عام 2020.

وخلال مؤتمر "النمو الشامل وخلق فرص العمل" الذي نظمه صندوق النقد الدولي بالتعاون مع البنك المركزي المصري ووزارة المالية في القاهرة، أمس  الأحد، أوضح "الجارحي" أن خطة تخفيض الديون تهدف أولاً تخفيض العجز الإجمالي في الميزانية وتحقيق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى زيادة متوسط دخل الفرد.

ويتوقع وزير المالية أن تشهد مصر ارتفاعًا ملحوظًا في مستويات المعيشة خلال السنة المالية المقبلة.

وفي تصريح صحفي، نقلت وزارة المالية عن الوزير قوله إن "نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي قد تحقق بفضل دعم القيادة السياسية وتأكيدها على ضرورة أن نكون صادقين ومفتوحين مع المجتمع فيما يتعلق بالمشاكل، والتحديات التي تواجه البلاد".

وأعلن الوزير أن "البنك المركزي يتعاون مع الحكومة في تنفيذ خطة لتخفيض الدين العام للسيطرة على التضخم وخفض أسعار الفائدة لتخفيف عبئها عن الموازنة العامة حيث نتوقع أن يتم تخفيض مدفوعات الفائدة تدريجيًا من النسب الحالية إلى 25% من مجموع النفقات على المدى المتوسط".

وأشار إلى أن إحدى أولويات الحكومة هي تحسين مستويات المعيشة من خلال تعزيز شبكة العدالة الاجتماعية وخلق فرص عمل أكثر ملائمة من أجل خفض معدل البطالة الذي انخفض من 13% إلى 11 في المائة هذا العام.

وأردف: أن أحد أهم القوانين والإجراءات التي تعمل عليها الوزارة حاليًا هي إعداد نظام مبسط للمحاسبة الضريبية للمنشآت الصغيرة في محاولة لدمجها في الاقتصاد الرسمي مع العمل على تطوير هذا القطاع بنسبة 10 إلى 15 نسبة مئوية.

ونوه "الجارحي": "في الوقت الراهن: "لا يمكننا الضغط على المواطنين، لكننا نعمل على توجيه جزء من الدعم الحكومي لدعم برامج الحماية الاجتماعية وغيرها من المشاريع الاستثمارية".

وأضاف أن الحكومة تعمل أيضًا على زيادة حصة مصر من التجارة العالمية من خلال توسيع صادراتها، خاصة في المنتجات غير النفطية، مشيرا إلى أن إجمالي الصادرات لم يتجاوز 20 مليار دولار أمريكي في عام 2015.

وأشار أيضًا إلى دعم الحكومة لـ تنمية الصناعات المصرية المختلفة، خاصة الصناعات الغذائية وذلك من أجل توسيع القطاع الصناعي في مصر وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، والتي تتراوح في الوقت الحالي بين 20 و 30 مليار دولار أمريكي سنويًا.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الإسلاميون والمدنيون يعززون ديمقراطية تونس

جمال سلطان

يوسف ندا.. "مؤلف" هولوكوست الجماعة!

محمود سلطان

تطوير التعليم.. رجوع إلى الخلف

فراج إسماعيل

مُحاور لإبليس ... أم ناقل لرسائله؟

د. حازم حسني

أصل الداء.. والدواء (التعليم مسيرة حياة 2)

حسام فتحي

العدو الضرورة..إبقاؤه..أو إختراعه!

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» بالفيديو.. أنصار حزب الله يرددون هتافات طائفية
» بشرى من "صلاح" للجماهير المصرية بشأن المونديال
» شاهد.. معلومات صادمة عن بطل مذبحة فيلا الرحاب
» "صلاح" و"ماني" عائق ليفربول في نهائي أوروبا
» ترامب يغيب عن نقل السفارة الأمريكية للقدس
» محامي ترامب لا يستبعد شراء صمت نساء أخريات
» طفل يذهل المسلمين بصوت عبد الباسط عبد الصمد
» تقدم تياري "عون والحريري" في الانتخابات بلبنان
» التشكيل المتوقع للزمالك أمام الإسماعيلي
» داعية عن برنامج سما المصري: "مبقاش غير الرقاصين"
» "الوزراء" تزف بشرى سارة للمواطنين

استطلاع رأي

هل توافق على رفع رواتب الوزراء وكبار المسئولين؟

  • مغرب

    06:43 م

  • فجر

    03:37

  • شروق

    05:10

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:43

  • عشاء

    20:13

من الى
الاخوان المسلمين في السجون
محمود فؤاد مدير المركز المصرى للحق فى الدواء
غلاء الأسعار في مصر (ارشيفية)
زينب الغزالي
أحمد ماهر