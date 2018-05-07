  • الإثنين 07 مايو 2018
  • بتوقيت مصر03:54 م
بحث متقدم
صلاح

"صلاح" يحصد لقبا جديدا من "يويفا"

وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس

وزير الطاقة الإسرائيلي: سنقتل بشار الأسد في هذه الحالة

ارشيف

بالتفاصيل.. جرائم قتل بشعة هزت الرأى العام المصرى

باسم علي يشارك بقوة في تدريبات الأهلي الجماعية

رحيل ظهير أيمن الأهلي

الرحاب

خبير أمني يكشف لـ"المصريون" عن سر فى مذبحة الرحاب

ميلوراد ماجيتش

تعرف على حكم نهائي "ليفربول صلاح" والريال

محكمة

مفاجآت فى تحقيقات النيابة بخلية البدرشين الإرهابية

محكمة

المؤبد لـ9 متهمين بالانضمام لـ"داعش عين شمس"

المشير طنطاوى مع نجلى مبارك

ماذا قال المشير طنطاوى لنجلى "مبارك"؟

سما المصرى

بلاغ يطالب بإحالة سما المصرى لمحاكمة جنائية عاجلة

رسالة مؤثرة من زوجة صحفى معتقل

آخر الأخبار

الفقرات المحذوفة من مقال "مأساة هشام جعفر"
جعفر

حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

جودة: 5 أسباب تنذر بوقوع مشكلة محلية قريبا

#

رسالة مؤثرة من عمرو دياب لـ"منير" بعد إجرائه عملية بالقلب

#

رسالة مؤلمة لـ"السيسى" من داخل صناديق الاقتراع

#

3 مسئولين يسرقون رسالة دكتوراه والباحثة تستغيث بالمحامي العام

علقت منار طنطاوى، زوجة الصحفى المعتقل هشام جعفر رئيس مجلس أمناء المركز الإقليمى للوساطة والحوار، على التقرير الصادر من منظمة العفو الدولية والذى يدين الإساءة فى استخدام حكم الحبس الانفرادى فى السجون، مؤكدة أنها منذ 5 أشهر لم تتم الموافقة لها على القيام بزيارة لزوجها المحبوس احتياطيًا سجن العقرب  بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية من أكتوبر 2015.

وقالت طنطاوى خلال تدوينتها على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "رد الخارجية إن هشام يتمتع بزيارات منتظمة من أقاربه، طيب تمام أنا عايزة زيارة اليومين دول قبل رمضان وعايزة حقى فى زيارته من غير حائل وعايزة المدة تكون المدة القانونية واثبتولى إنى غير صادقة".

وأضافت مرددة: "كمان مفيش مشاكل لو صورتم كل زياراتى ليه علشان تثبتوا إنكم على حق وهنشرها على صفحته وصفحتى بس أشوفه 5شهور معرفش عنه حاجة".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الإسلاميون والمدنيون يعززون ديمقراطية تونس

جمال سلطان

يوسف ندا.. "مؤلف" هولوكوست الجماعة!

محمود سلطان

تطوير التعليم.. رجوع إلى الخلف

فراج إسماعيل

مُحاور لإبليس ... أم ناقل لرسائله؟

د. حازم حسني

أصل الداء.. والدواء (التعليم مسيرة حياة 2)

حسام فتحي

العدو الضرورة..إبقاؤه..أو إختراعه!

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» بالفيديو.. أنصار حزب الله يرددون هتافات طائفية
» بشرى من "صلاح" للجماهير المصرية بشأن المونديال
» شاهد.. معلومات صادمة عن بطل مذبحة فيلا الرحاب
» "صلاح" و"ماني" عائق ليفربول في نهائي أوروبا
» ترامب يغيب عن نقل السفارة الأمريكية للقدس
» محامي ترامب لا يستبعد شراء صمت نساء أخريات
» طفل يذهل المسلمين بصوت عبد الباسط عبد الصمد
» تقدم تياري "عون والحريري" في الانتخابات بلبنان
» التشكيل المتوقع للزمالك أمام الإسماعيلي
» داعية عن برنامج سما المصري: "مبقاش غير الرقاصين"
» "الوزراء" تزف بشرى سارة للمواطنين

استطلاع رأي

هل توافق على رفع رواتب الوزراء وكبار المسئولين؟

  • مغرب

    06:43 م

  • فجر

    03:37

  • شروق

    05:10

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:43

  • عشاء

    20:13

من الى
الاخوان المسلمين في السجون
محمود فؤاد مدير المركز المصرى للحق فى الدواء
غلاء الأسعار في مصر (ارشيفية)
زينب الغزالي
أحمد ماهر