اقتحام الأقصى من باب المغاربة والمنطقة الأثرية

07 مايو 2018 - 02:44 م

قام عدد 151 من المستوطنون باقتحام المسجد الأقصى من باب المغاربة ومجموعة أخرى، كما اقتحم مجموعة أخرى المنطقة الأثرية في بلدة سبسطية شمال نابلس شمال الضفة الغربية.

وذكر مسؤول العلاقات العامة والإعلام بالأوقاف الإسلامية فراس الدبس، أن شرطة الاحتلال استدعت حارس المسجد الأقصى مهدى أمين العباسى (32 عاما) للتحقيق فى مركز شرطة "القشلة" بالقدس القديمة.

وأوضح أن شرطة الاحتلال أغلقت باب المغاربة عقب اقتحام 151 مستوطنا بينهم 100 من طلاب الجامعات والمعاهد اليهودية، و2 من عناصر شرطة الاحتلال للمسجد الأقصى على عدة مجموعات.

وأشار إلى أن المقتحمين المتطرفين نظموا جولات استفزازية فى باحات الأقصى، وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم ومعالمه.

وواصلت شرطة الاحتلال التضييق على المصلين الوافدين للأقصى، واحتجزت هوياتهم الشخصية عند الأبواب، وسط تضييق على عمل حراس المسجد.

وتوافد عشرات الفلسطينيين من القدس والداخل المحتل منذ الصباح إلى ساحات الأقصى، وتوزعوا على حلقات العلم وقراءة القرآن الكريم، وتصدوا لاقتحامات المستوطنين واستفزازاتهم المتواصلة.

وقال رئيس بلدية سبسطية محمد عازم، أن نحو 100 مستوطن اقتحموا المنطقة الأثرية فى البلدة، بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف أن قوات الاحتلال أغلقت المنطقة ومنعت المواطنين من الدخول إليها.