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4 مليارات و167 مليون جنيه تنعش الخزانة العامة للدولة

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حصلت النيابة العامة على مبلغ 4 مليارات و167 مليون جنيه عن الأحكام القضائية وقامت بتوريدها للخزانة العامة للدولة.

وأوضحت النيابة في بيان لها منذ قليل أن هذه المبالغ تم تحصيلها بناء على أحكام قضائية واجبة النفاذ في العديد من القضايا الجنائية.

وقالت إن المبالغ المالية المشار إليها، جاءت في ضوء أحكام قضائية جنائية واجبة النفاذ الصادرة فى العديد من القضايا الجنائية، والمقضي فيها بعقوبة الغرامة المالية فى العديد من القضايا، ومنها قضايا العدوان على المال العام، والغدر، والإضرار بالحكومة من جهة الداخل، وكذلك عن جرائم الاختلاس والاسيتلاء والتربح والإضرار العمد بالمال العام والرشوة والانضمام الى الجماعات الإرهابية والتظاهر وتمويل الإرهاب.

وذكرت النيابة العامة أنها تمكنت من تحصيل مبلغ مليار و869 مليونا و555 ألف جنيه في عام 2017 .. وتحصيل مبلغ مليار و219 مليونا و896 ألف جنيه في عام 2016 .. وتحصيل مبلغ مليار و78 مليونا و176 ألف جنيه في عام 2015 .

وأشارت النيابة العامة إلى أن إجمالي المبالغ التي تم تحصيلها خلال الفترة الماضية بلغت 4 مليارات و167 مليونا و628 ألف جنيه دخلت بالكامل خزينة الدولة العامة.

وذكرت النيابة العامة أن المبالغ المالية المحصلة جاءت من خلال المتابعات الدقيقة لتنفيذ الأحكام واجبة النفاذ بسداد غرامات مالية كبيرة فى قضايا عديدة، من بينها ما يأتي في ضوء جرائم قانون البناء والتعدي على الأراضي المملوكة  للدولة، والأحكام الصادرة بجرائم قانون العمل والتأمينات الإجتماعية وجرائم قانون البيئة وبجرائم قانون الغش وقانون التجارة وقانون سوق رأس المال، والأحكام الصادرة بجرائم قانون المرور وقانون الآثار وقانون الكهرباء وحيازة وإحراز المفرقعات، وغيرها من الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات والقوانين الخاصة الأخرى.

 وجاءت هذه الخطوة بتحصيل تلك المبالغ، باعتبار أن النيابة العامة هي المختصة وحدهاودون غيرها طبقا للدستور والقانون - في تنفيذ الأحكام الجنائية واجبة النفاذ، باعتبارها نائبة عن المجتمع وممثلة له، علاوة على ما يوليه النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، من اهتمام كبيرة بشأن الاستمرار فى تنفيذ الأحكام الجنائية وأحكام العقوبات المالية بهدف الحفاظ على حقوق خزانة الدولة العامة.

وساهمت الإجراءات القانونية المستحدثة التي أصدرها النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، في شأن تنفيذ الأحكام واجبة النفاذ الصادرة فى العديد من القضايا الجنائية، والمتمثلة في الكتابين الدوريين رقم 8 لسنة 2016 بشأن تيسير إجراءات تنفيذ الأحكام الجنائية ورقم 3 لسنة 2017 بشأن تنفيذ أحكام العقوبات المالية، في سرعة اتخاذ إجراءات تحصيل تلك المبالغ.


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