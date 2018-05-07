هجوم من جماهير برشلونة على "ميدو"

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سخر أحمد حسام "ميدو" المدير الفني السابق لنادي الزمالك من تصريحات "جوسيب ماريا بارتوميو" رئيس نادي برشلونة الذي أبدى غضبه من رئيس وزراء إسبانيا ماريانو راخوي عقب التعادل أمس بين الفريقين.

وكتب "ميدو" عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "رئيس برشلونة زعلان إن رئيس وزراء إسبانيا ماكلموش باركله!! مش كفايه بعتلكوا حكم ماحسبش ضربة جزاء رسمي لمدريد وكمان جول فيه نص حراميه!".

وانهالت التعليقات على تغريدة ميدو وجاء أبرزها:

قال ناشط: "ماهو لاغي جون سواريز التاني بداعي التسلل وراموس وبيل المفروض يتطردوا وروبيرتوا يتطرد في حركة زي دي ليه ان شاء الله ثم إن انتوا آخر ناس تتكلموا عن التحكيم انتوا وصلتوا نهائي الأبطال بفضحتين قدام اليوفي والبايرن دا بس علشان تدوقوا من طعم الحكام شوية".

وغرد آخر: "طب مافيه جول اتحسب اوفسايد وهو مفيهوش حاجة وبعدين ضربة الجزاء ديه تتحسب عندنا في مصر بس زي بتاع البايرن كده ولا أيه أتمني ترد ياكابتن".

وأبدي رئيس برشلونة مشاعر غاضبة، بسبب عدم توجيه رئيس وزراء إسبانيا التهنئة للفريق الكتالوني عقب فوزه بلقب الدوري الإسباني، مؤكدا أن حكم المباراة حرم ريال مدريد من الفوز ليلة الأمس.

يُذكر أن برشلونة تعادل مع ريال مدريد في الكلاسيكو ليلة الأمس بهدفين لكل فريق، سجل سواريز وميسي للبرسا، وتعادل رونالدو وبيل للريال، وشهدت المباراة جدلا تحكيميا كبيرا بسبب العديد من الأخطاء التي وقع فيها الحكم.


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