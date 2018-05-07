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«الأعلى للإعلام»:

غرامة على كل لفظ خادش في دراما رمضان

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الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

وكالات

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رمضان

مسلسلات

دراما

الأعلي للاعلام

لفظ خادش

حدد المجلس الأعلى للإعلام غرامة قدرها 250 ألف جنيه على كل لفظ خارج في الدراما التليفزيونية التي تُعرض خلال شهر رمضان الكريم.

وطالب الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، مجلس النواب بقبول معايير الدراما التى أعدها المجلس، معلقًا: "العملية بلا ضابط محدش يحاسب حد، وكل واحد عايز بياخد حريته المطلقة ولا يوجد معايير ضبط المسلسلات".

وأضاف "مكرم"، فى كلمته خلال اجتماع لجنة الإعلام والثقافة والآثار بالبرلمان المنعقد الآن برئاسة أسامة هيكل لمناقشة معايير الدراما، أن لجنة الدراما بالمجلس أعدت معايير مهنية للمسلسلات، مضيفا: لسنا لجنة فاشية كل هدفنا للعودة للقيم، لسنا فاشيين ولا نكبل الحريات، ونحن أصررنا على وضع معايير لأن فى حاجات متنفعش، فيه قلة أدب وشتيمة وضرب".

واستطرد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام: "عشنا 8 سنوات من الفوضى لا حدود ولا قيم ولا التزام بأى شيء وكل واحد حريته بحجم دراعه، ولما نتكلم عن المحتوى الدرامى ولا الأحداث ولا حرية المبدع، نحن لا نخاف ومستمرون إذا ساعدتونا أن البرلمان يقول إن القيم اللى يعمل عليها المجلس الأعلى قيم عامة ونحن نوافق عليها ونساندها".

وبشان الإعلانات قال مكرم: "تكون فترة قبل وبعد المسلسل وللقناة حق القطع خلال المسلسل 3 مرات فقط"، مطالبا بخضوع المسلسلات للرقابة على المصنفات مثل أفلام السينما، وكذلك الانتهاء منها قبل 15 رمضان لتتمكن الرقابة من المراجعة".


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