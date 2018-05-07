» البورصة تخسر 3.3 مليار جنيه بنهاية تعاملات اليوم

07 مايو 2018 - 04:38 م

خسر رأسمال البورصة 3.3 مليار جنيه بنهاية جلسة تعاملات اليوم الإثنين، وسط تراجع جماعي للمؤشرات مدفوعة بضغوط بيعيه من المتعاملين العرب والأجانب ليغلق عند مستوى 981.330 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.50% ليغلق عند مستوى 17523 نقاط، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 2986 نقاط، فيما ارتفع مؤشر "إيجي إكس 20" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 17630 نقطة، كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70" بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 870 نقطة، وكذلك مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 2260 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.47% ليصل إلى مستوى 468 نقطة.

وتراجع إجمالي قيمة التداول بالبورصة لأقل من مليار ليصل إلى 926 مليون جنيه، ومالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة بلغت 5.5 مليون جنيه، 9.7 مليون جنيه، 18.4 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 3.1 مليون جنيه، 3295 جنيه، 30.6 مليون جنيه، على التوالي.