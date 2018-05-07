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طاقم حكام جزائري لمباراة المصري والهلال

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أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، تعيين مصطفى غربال حكمًا لمباراة المصري والهلال السوداني، المقرر إقامتها بمدينة أم درمان، في العاشرة مساء الأربعاء، السادس عشر من مايو الجاري، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بالكونفدرالية.

طاقم تحكيم جزائري يقوده حكم الساحة مصطفى غربال ويعاونه كل من مقران قوراري “مساعد حكم أول” وإبراهيم الحملاوي سيدي على مساعد حكم ثان، بالإضافة إلى عبد الرازق عرب حكمًا رابعًا، فيما سيتولى محسن على رجب من دولة زنزبار مراقب المباراة، ويتولى المالاوي داود الفين سوليمان مهام المنسق العام للمباراة، بينما يقوم الرواندي ميشيل جاسينجوا بمهام مراقب التحكيم.


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