الأهلي يوضح موقف «السولية» من مباراة كمبالا الأوغندي

07 مايو 2018 - 04:53 م

كشف خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن موقف عمرو السولية، لاعب وسط الفريق، من المشاركة أمام كمبالا الأوغندي، في الجولة الثانية من دور المجموعات، ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال خالد محمود، إن الأشعة التي أجراها عمرو السولية، لاعب الفريق عقب مباراة الترجي التونسي، أثبتت تعرضه لشد في العضلة الأمامية.

وأضاف طبيب الأهلي أنه تم وضع برنامج تأهيلي خاص للاعب لتجهيزه لمواجهة كمبالا سيتي الأوغندي في ثاني جولات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، والتي تقام يوم 15 مايو الجاري في أوغندا.

وكان السولية قد تعرض للإصابة في مباراة الترجي التونسي التي أقيمت مساء الجمعة الماضي على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الأولى بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.