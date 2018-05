أول صور لمقر السفارة الأمريكية بالقدس

رفع رئيس بلدية القدس، نير بركات، اللافتات الأولى لمقر السفارة الأمريكية بالمدينة، اليوم الإثنين، قبيل نقل السفارة بشكل رسمي من تل أبيب إلى القدس بتاريخ 14 الجاري 2018.

وقال "بركات" ـ بحسب شبكة "المصدر" الإسرائيلية ـ "هذا الاحتفال تاريخي وأشكر الرئيس ترامب على هذه الخطوة".

وأضاف: "لم تعد تلك الخطوة حلما فحسب، بل أصبحت واقعا. أشعر بفرح خاص لأني حظيت اليوم برفع اللافتات الأولى التي أعددناها للسفارة الأمريكية التي ستُدشن في الأسبوع القادم في القدس".

كما رفع العمال لافتات باللغات العبريّة، الإنجليزية، والعربية في مواقع مختلفة في الطرقات المؤدية إلى مبنى السفارة الجديد، الذي سيُدشن رسميًّا بتاريخ 14 أيار 2018.

كما ذُكر آنفًا، أن الاستعدادات لنقل السفارة باتت في ذروتها، وهناك قائمة بأسماء أعضاء البعثة الأمريكية المشاركين في الاحتفال.



This morning, the signs showing the way to the new US Embassy were installed in Jerusalem. The Embassy will be inaugurated on May 14th, where the US Consulate in now situated. Welcome!



Thank you @POTUS Trump for moving the Embassy to our ancient and eternal capital Jerusalem! pic.twitter.com/90cYF18ted

