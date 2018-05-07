هدم قرية سياحية على مساحة 1000 متر مملوكة لتاجر مخدرات

07 مايو 2018 - 04:55 م

شن مجلس مدينة القناطر الخيرية بالتعاون مع مديرية أمن القليوبية، حملة مكبرة لتطهير قرية أبو الغيط وهدم البؤر التي يستغلها تجار ومروجو المخدرات.

أسفرت الحملة عن هدم "فلتين" وقرية سياحية على مساحة 1000 متر أملاك الدولة مملوكة لأحد أباطرة المخدرات يدعى "ك .ش" المحبوس على ذمة إحدى القضايا.

قاد الحملة اللواء أشرف صلاح مساعد المدير لفرق شبرا ورجب عبد الرازق النقيدي، رئيس مجلس مدينة القناطر الخيرية، مختار شداد نائب رئيس المدينة بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية ومركز شرطة القناطر الخيرية والإدارة الزراعية وإدارة الأوقاف والإصلاح.

كما تمكنت الحملة من تطهير منطقة أبو الغيط والجزيرة والخرقانية من مروجي المخدرات والخارجين على القانون والأسلحة الغير مرخصة وضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية بعد استشهاد رقيب شرطة على يد 3 مسجلين خطر الأسبوع الماضي .