السيسى يتقدم جنازة خالد محيى الدين

07 مايو 2018 - 05:06 م

تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسى، الجنازة العسكرية التي أقيمت اليوم للسيد خالد محمد أمين محي الدين أحد أعضاء مجلس قيادة ثورة يوليو عام 1952 ومؤسس حزب التجمع.

وكانت رئاسة الجمهورية قد نعت روح الفقيد، مؤكدة أن "مصر ستبقى ممتنة لإسهاماته الوطنية وسيرته الخالدة، التي ستظل محفورة في تاريخ الوطن بحروف من نور لتحتفظ بمكانتها في ذاكرة العمل السياسي المصري بكل تقدير واحترام".

وكان "محي الدين" قد شارك في ثورة يوليو وأسس لحزب التجمع، كما حصل الفقيد علي قلادة النيل تقديرا لخدمته بالقوات المسلحة.

حضر المراسم المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء والفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والمهندس ابراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار رجال الدولة ورموز العمل السياسي والحزبي، وعدد من قادة القوات المسلحة.