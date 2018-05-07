  • الإثنين 07 مايو 2018
  • بتوقيت مصر05:38 م
بحث متقدم
وزير الخارجية سامح شكري ونظيره الأوغندي

وزير الخارجية: مفاوضات سد النهضة متعثرة

ترامب

الكشف عن قرار ترامب المرتقب لغزو إيران

السيسي في جنازة (أرشيفية)

السيسى يتقدم جنازة خالد محيى الدين

جوليو ريجيني

النيابة العامة تصدر بيانًا بشأن «ريجيني»

طاهر أبو زيد

طاهر أبو زيد يقاضي توفيق عكاشة أمام النائب العام

وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس

وزير الطاقة الإسرائيلي: سنقتل بشار الأسد في هذه الحالة

ارشيف

بالتفاصيل.. جرائم قتل بشعة هزت الرأى العام المصرى

الرحاب

خبير أمني يكشف لـ"المصريون" عن سر فى مذبحة الرحاب

قتل

أب يقتل ابنته لتقديمها قربانًا لفتح مقبرة أثرية

محكمة

مفاجآت فى تحقيقات النيابة بخلية البدرشين الإرهابية

وزير الخارجية: مفاوضات سد النهضة متعثرة

آخر الأخبار

وزير الخارجية سامح شكري ونظيره الأوغندي
وزير الخارجية سامح شكري ونظيره الأوغندي

المصريون

أخبار متعلقة
#

إثيوبيا تتجاهل دعوة مصر لاستئناف مفاوضات «سد النهضة»

#

مصر لا ترغب في إعاقة بناء «سد النهضة»

#

"شكري" يوضح آخر تطورات أزمة سد النهضة

#

تصريح صادم لـ"منى عمر" عن مفاوضات سد النهضة

الخارجية

أوغندا

سامح شكري

سد النهضة

قال سامح شكري وزير الخارجية إنه لم يتم تجاوز التعثر في مفاوضات سد النهضة، وأن إثيوبيا و السودان تتحفظان على قبول التقرير الاستهلالي للشركة التي تدرس الآثار المترتبة على بناء السد.

وقال خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأوغندي سام كوتسيا اليوم الاثنين في القاهرة، إن الشركة التي قدمت التقرير الاستهلالي هي شركة عالمية، وسبق لها تقديم تقاريرها لمشروعات مماثلة حول العالم وفق قواعد موضوعية، وكانت محل ثقة الدول الثلاث، مضيفا أن مصر أعربت عن استعدادها في أكثر من مناسبة لكسر الجمود في مفاوضات السد، وطالبت بوساطة البنك الدولي وهو جهة محايدة للتأكيد على أنها ليست لديها مصلحة في إعاقة مسار التفاوض.

وأوضح " شكري" أن الشركة قدمت رأيا علميا بعيدا تماما عن السياسة، ولا يمكن تأويله سياسيا، معربا عن أمله أن تسفر الجولة القادمة من المفاوضات بين وزراء الدول الثلاث والمقرر انعقادها 15مايو الحالي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا عن تخفيف حدة التوتر بين الأطراف الثلاثة.

وأكد شكري أن مصر حريصة على بناء الثقة في المسار التفاوضي لسد النهضة مع التقدير الكامل للمصالح الإثيوبية، دون وقوع أي ضرر بالغ على دول المصب وفقا لما تقرره قواعد القانون الدولي وقوانين الأنهار الدولية، مضيفا بالقول كنا نأمل أن يكون هناك حل يؤدي لقبول التقرير الاستهلالي القائم والمستند على القواعد العلمية والمقدم من الشركة العالمية.

وذكر وزير الخارجية أن مصر تتعامل بمرونة، وتسعى لبناء الثقة، وتتطلع إلى الوقت الملائم لتفعيل كل الأطر القانونية بالشكل الذي يوفي المصالح ويضمن كافة حقوق الدول.

وكان سامح شكري قد عقد مشاورات ثنائية مع سام كوتيسا وزير خارجية أوغندا على هامش اجتماعات اللجنة الوزارية المشتركة بين البلدين، حيث تناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

وصرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن وزير الخارجية أشار إلى الفرص المتاحة للدخول في مشروعات مشتركة على المستوى الحكومي أو القطاع الخاص بين البلدين.

وقال أبو زيد إن الوزيرين تناولا عددا من الموضوعات التي تهم الطرفين، مثل ملف مياه النيل، وتطورات مفاوضات سد النهضة، وإصلاح الاتحاد الإفريقي، ومشاركة أوغندا في قوات الأميصوم لحفظ السلام في الصومال، والأوضاع في كل من جنوب السودان وبوروندي، بالإضافة إلى مشروع ربط بحيرة فيكتوريا بالبحر المتوسط.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الإسلاميون والمدنيون يعززون ديمقراطية تونس

جمال سلطان

يوسف ندا.. "مؤلف" هولوكوست الجماعة!

محمود سلطان

تطوير التعليم.. رجوع إلى الخلف

فراج إسماعيل

مُحاور لإبليس ... أم ناقل لرسائله؟

د. حازم حسني

أصل الداء.. والدواء (التعليم مسيرة حياة 2)

حسام فتحي

العدو الضرورة..إبقاؤه..أو إختراعه!

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» مصر ستشهد ارتفاعا ملحوظا في مستويات المعيشة
» البورصة تخسر 3.3 مليار جنيه بنهاية تعاملات اليوم
» خبراء يجيبون:"هل يمكن عزل ترامب من منصبه؟
» بالفيديو.. أنصار حزب الله يرددون هتافات طائفية
» نصيحة «الصقر» لـ«صلاح» قبل نهائي دوري الأبطال
» بشرى من "صلاح" للجماهير المصرية بشأن المونديال
» "صلاح" و"ماني" عائق ليفربول في نهائي أوروبا
» شاهد.. معلومات صادمة عن بطل مذبحة فيلا الرحاب
» ترامب يغيب عن نقل السفارة الأمريكية للقدس
» محامي ترامب لا يستبعد شراء صمت نساء أخريات
» طفل يذهل المسلمين بصوت عبد الباسط عبد الصمد

استطلاع رأي

هل توافق على رفع رواتب الوزراء وكبار المسئولين؟

  • مغرب

    06:43 م

  • فجر

    03:37

  • شروق

    05:10

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:43

  • عشاء

    20:13

من الى
الاخوان المسلمين في السجون
محمود فؤاد مدير المركز المصرى للحق فى الدواء
غلاء الأسعار في مصر (ارشيفية)
زينب الغزالي
أحمد ماهر