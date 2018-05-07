البرعي: كلام الأمم المتحدة عن سبب الإرهاب صحيح ‎

07 مايو 2018 - 05:32 م

أشاد المحامي والناشط الحقوقي، نجاد البرعي، بتصريحات أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، حول أسباب انتشار الإرهاب، مشيرًا إلى أن انعدام العدالة أحد أهم الأسباب الرئيسية.

وفي وقت سابق، أكد الأمين العام للأمم المتحدة، في تصريحات له، أنه لا أحد يولد إرهابيًا، لا شيء يبرر الإرهاب، مستدركًا: "لكن عوامل مثل النزاعات الطويلة التي لم تحل وانعدام سيادة القانون والتهميش الاجتماعي والاقتصادي يمكن أن تلعب دورًا في تحويل المظالم إلى عمل مدمر".

ورد "البرعي"، على تصريحات "جوتيريش"، في تغريدة له على موقع "تويتر" قائلًا: "في ظني أن هذا القول صحيح.. انعدام العدالة قد يكون أحد الأسباب الرئيسية لانتشار الإرهاب".