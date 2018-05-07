  • الإثنين 07 مايو 2018
  • بتوقيت مصر05:36 م
بحث متقدم
وزير الخارجية سامح شكري ونظيره الأوغندي

وزير الخارجية: مفاوضات سد النهضة متعثرة

ترامب

الكشف عن قرار ترامب المرتقب لغزو إيران

السيسي في جنازة (أرشيفية)

السيسى يتقدم جنازة خالد محيى الدين

جوليو ريجيني

النيابة العامة تصدر بيانًا بشأن «ريجيني»

طاهر أبو زيد

طاهر أبو زيد يقاضي توفيق عكاشة أمام النائب العام

وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس

وزير الطاقة الإسرائيلي: سنقتل بشار الأسد في هذه الحالة

ارشيف

بالتفاصيل.. جرائم قتل بشعة هزت الرأى العام المصرى

الرحاب

خبير أمني يكشف لـ"المصريون" عن سر فى مذبحة الرحاب

قتل

أب يقتل ابنته لتقديمها قربانًا لفتح مقبرة أثرية

محكمة

مفاجآت فى تحقيقات النيابة بخلية البدرشين الإرهابية

البرعي: كلام الأمم المتحدة عن سبب الإرهاب صحيح ‎

الحياة السياسية

نجاد البرعي
نجاد البرعي

المصريون

أخبار متعلقة
#

"الخارجية": اجتماعات دولية حول مكافحة الإرهاب

#

مصر ترفض التصويت لإدانة «مجزرة الغوطة»

#

مصر تتسلم منصب نائب رئيس هيئة الأمم المتحدة لنزع السلاح

#

أول تعليق من البوسنة على عدم تصويتها للقدس

الإرهاب

الأمم المتحدة

نجاد البرعي

أنطونيو جوتيريش

أشاد المحامي والناشط الحقوقي، نجاد البرعي، بتصريحات أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، حول أسباب انتشار الإرهاب، مشيرًا إلى أن انعدام العدالة أحد أهم الأسباب الرئيسية.

وفي وقت سابق، أكد الأمين العام للأمم المتحدة، في تصريحات له، أنه لا أحد يولد إرهابيًا، لا شيء يبرر الإرهاب، مستدركًا: "لكن عوامل مثل النزاعات الطويلة التي لم تحل وانعدام سيادة القانون والتهميش الاجتماعي والاقتصادي يمكن أن تلعب دورًا في تحويل المظالم إلى عمل مدمر".

ورد "البرعي"، على تصريحات "جوتيريش"، في تغريدة له على موقع "تويتر" قائلًا: "في ظني أن هذا القول صحيح.. انعدام العدالة قد يكون أحد الأسباب الرئيسية لانتشار الإرهاب".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الإسلاميون والمدنيون يعززون ديمقراطية تونس

جمال سلطان

يوسف ندا.. "مؤلف" هولوكوست الجماعة!

محمود سلطان

تطوير التعليم.. رجوع إلى الخلف

فراج إسماعيل

مُحاور لإبليس ... أم ناقل لرسائله؟

د. حازم حسني

أصل الداء.. والدواء (التعليم مسيرة حياة 2)

حسام فتحي

العدو الضرورة..إبقاؤه..أو إختراعه!

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» مصر ستشهد ارتفاعا ملحوظا في مستويات المعيشة
» البورصة تخسر 3.3 مليار جنيه بنهاية تعاملات اليوم
» خبراء يجيبون:"هل يمكن عزل ترامب من منصبه؟
» بالفيديو.. أنصار حزب الله يرددون هتافات طائفية
» نصيحة «الصقر» لـ«صلاح» قبل نهائي دوري الأبطال
» بشرى من "صلاح" للجماهير المصرية بشأن المونديال
» "صلاح" و"ماني" عائق ليفربول في نهائي أوروبا
» شاهد.. معلومات صادمة عن بطل مذبحة فيلا الرحاب
» ترامب يغيب عن نقل السفارة الأمريكية للقدس
» محامي ترامب لا يستبعد شراء صمت نساء أخريات
» طفل يذهل المسلمين بصوت عبد الباسط عبد الصمد

استطلاع رأي

هل توافق على رفع رواتب الوزراء وكبار المسئولين؟

  • مغرب

    06:43 م

  • فجر

    03:37

  • شروق

    05:10

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:43

  • عشاء

    20:13

من الى
الاخوان المسلمين في السجون
محمود فؤاد مدير المركز المصرى للحق فى الدواء
غلاء الأسعار في مصر (ارشيفية)
زينب الغزالي
أحمد ماهر