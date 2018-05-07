بالفيديو.. انفجار بركان بولاية «هاواى» الأمريكية

أعلن مسئولون في ولاية هاواي الأمريكية أن 26 منزلا وأربعة مبانِ أخرى دمرت بفعل انفجار بركان "كيلاويا" في الولاية، وما تبعه من حدوث شقوق وتدفق حمم أخرى من فوهة البركان.

وذكرت صحيفة "فيرجينا بايلوت" الأمريكية اليومية، على موقعها الإلكتروني، أنه تم تهيئة ما يزيد عن ألف و700 شخص ممن تم إجلاؤهم لاحتمال عدم عودتهم إلى ديارهم لفترة ليست بالقصيرة.

وقد تطايرت حمم البركان لبعد حوالي 36 ألف متر مربع، فيما لا يوجد مؤشرات عن موعد توقف الحمم البركانية عن التدفق أو عن مدى انتشارها.

من جانبه، قال ويندي ستوفال، الخبير في البراكين بهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إنه طالما توجد صخور منصهرة "ماجما"، فإن ثوران البركان سيستمر.

وأعلنت "جمعية الصليب الأحمر" في الولايات المتحدة الأمريكية أن حوالي 240 شخصا و90 حيوانا أليفا، مكثوا في مآوي، عقب حدوث البركان.

وسمح مسئولون لبعض القاطنين بالقرب من حدوث البركان بالعودة لفترة وجيزة، أمس الأحد، من أجل إنقاذ الحيوانات الأليفة والبحث عن أدوية ومستندات.

ولفتت "فيرجينا بايلوت" إلى أن أعداد الحمم البركانية المنصهرة من الشقوق ازدادت من ثمانى إلى عشر حمم خلال الليلة الماضية.



