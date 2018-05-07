» رسالة مؤثرة من «النني» لـ«فينجر»

07 مايو 2018 - 06:16 م

وجه محمد النني، لاعب وسط آرسنال الإنجليزي، رسالة مؤثرة إلى الفرنسي أرسين فينجر، المدير الفني لفريقه الإنجليزي، الذي أعلن رحيله رسميا عن "الجانرز" نهاية الموسم.

وقال «النني» عبر حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، «لا توجد كلمات يمكن أن تعبر عن تقديري لما قمت به من أجلي خلال العامين الماضيين، لن أقول وداعًا، لأن تجربتك ستوجهني إلى الطريق الصحيح، لن أقول وداعا، لأنني أعلم أنه ما زال لدي دعمك المستمر».

جدير بالذكر أن محمد الننى غاب عن مواجهة أرسنال أمس الوداعية لفينجر على ملعب "الإمارات" أمام بيرنلى والتى انتهت بفوز الجانرز 5-0، بداعى الإصابة.