» 17 مليار جنيه لمضاعفة دخل المعلم

07 مايو 2018 - 06:20 م

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة وضعت خطة لمضاعفة دخل المعلم المصري، بتكلفة 17 مليار جنيه سنويًا.

وقال "شوقي"، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، المنعقد الآن برئاسة الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة، لمناقشة مشروع موازنة وزارة التربية والتعليم للسنة المالية 2018/2019، "الناس دي عايشة على 1500 و2000 جنيه في الشهر، هناك 120 ألف معلم يقودون التغيير".

وطالب "شوقى" بتخصيص موازنة لتدريب المعلمين الذين يعانون منذ سنوات، مشيرا إلى أن هناك 2.8 مليون طفل في مرحلة رياض الأطفال يحتاجون إلى آلاف المعلمين.

وأضاف أن الزيادات التي طلبتها الوزارة بموازنة 2018/2019 لتنفيذ وتفعيل خطة بناء النظام التعليمي الجديد من سبتمبر المقبل والتي لها متطلبات مالية مباشرة، مؤكدا أنه لن ينجح أي شيء بدون المعلمين.