» مصرع شخص وإصابة آخر في انهيار سقف مسجد بالشرقية

07 مايو 2018 - 06:32 م

لقي شخص مصرعه فيما أصيب آخر في انهيار جزء من سقف مسجد بقرية البلاشون التابعة لمركز بلبيس.

بداية الواقعة عندما تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية إخطارًا يفيد انهيار جزء من سقف مسجد بقرية البلاشون التابعة لمركز بلبيس أثناء عمل صبه خرسانية للمسجد في إطار عمل توسعات للمسجد.

وأسفر الحادث عن إصابة شخص ومصرع " محمود عبد الحميد" 32 عامًا نجار مسلح وتم نقلهم الى مستشفى السعديين.

تبين من التحريات الأولية أن هيئة الأوقاف تقوم بعمل إنشاءت بالمسجد، وأن الجزء المنهار كان ضمن الأعمال التي يشملها التوسع من قبل الأوقاف، فيما حاولنا التواصل مع الشيخ زكريا الخطيب، وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية، إلا أنه لم يرد على هاتفه لأكثر من مرة.