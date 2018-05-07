فرض رسوم شهرية على الأجانب المقيمين في مصر

07 مايو 2018 - 07:25 م

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب همام العادلى، اليوم الإثنين، على الاقتراح بقانون المقدم من النائب كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى، والتي بمقتضاها يتم فرض رسوم على الأجنبي المقيم في مصر تبدأ من 200 جنيه.

وقررت اللجنة إحالة تعديل أحكام القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية، إلى لجنة الدفاع والأمن القومى ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

وينص الاقتراح بقانون على تحصيل رسوم عن كل مرافق وتابع للأجنبي المقيم إقامة مؤقتة للعاملين بالوزارات أو المؤسسات والمصالح الحكومية والقطاع الخاص مقدما وبشكل سنوي عند إصدار أو تجديد بطاقة الإقامة أو الترخيص بها أو عند إصدار تأشيرة الخروج النهائي بواقع 200 جنيه شهريا اعتبارا من أول يوليو 2018، وتزاد بواقع 100 جنيه سنويا حتى تصل لحدها الأقصى وقدره خمسائة جنيه في يوليو 2021

وقال كمال عامر، إن هذا الاقتراح يأتى في إطار ما تتكبده الدولة من زيادة في الأعباء المالية لتقديم الخدمات العامة من صحة وتعليم وصرف صحى وبنية تحتية وغيرها، وفى ظل تزايد وفود هؤلاء الأجانب وذويهم في الأونة الأخيرة، وكذلك في إطار البحث عن مورد جديد لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة المضطرد

فيما قال الوزير المفوض وليد التابعى ممثل وزارة الخارجية، إنه في قانون دخول وإقامة الأجانب، الشق الذي يخص وزارة الخارجية هي التأشيرات وأنواع الرسوم، والتعديل المقترح كله خاص بالإقامات ويتعلق باختصاص وزارة الداخلية.

وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على أن يستبدل بنص المادة (36) من القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضى جمهورية مصر العربية والخروج منها، النص الآتى:

مادة (36):

يحدد وزير الداخلية بقرار يصدره قيمة الرسوم التي تحصل على ترخيص وبطاقات الإقامة على ألا تقل عن خمسائة جنيه ولا تجاوز مبلغ خمسة آلاف جنيه عن كل سنة، وكذلك قيمة الرسوم التي تحصل عن كل مرافق وتابع للأجنبى المقيم إقامة مؤقتة للعاملين بالوزارات أو المؤسسات والمصالح الحكومية والقطاع الخاص مقدما وبشكل سنوى عند إصدار أو تجديد بطاقة الإقامة أو الترخيص بها أو عند إصدار تأشيرة الخروج النهائى بواقع 200 جنيه شهريا اعتبارا من أول يوليو 2018، وتزداد بواقع 100 جنيه سنويا حتى تصل لحدها الأقصى وقدره خمسائة جنيه في يوليو 2021.

ويعفى من رسم المرافق والتابع:

- المتعاقدون مع الوزارات والمؤسسات والمصالح الحكومية وأبنائهم القصر حتى سن 18 سنة.

- طلبة العلم في جمهورية مصر العربية.

- كما يحدد أيضا هذا القرار حالات الإعفاء الأخرى من أي من هذه الرسوم كليا أو جزئيا.

- ويقصد بالتابع في هذا القانون: (الزوجة والأبناء الذكور دون سن 18 سنة والبنات).

- يقصد بالمرافق: (الزوج والأبناء الذكور بعد سنة 18 سنة والأب والأم والعمالة المنزلية).