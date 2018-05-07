» الأهلي بطلًا لدوري سوبر اليد على حساب الزمالك

07 مايو 2018 - 07:58 م

توج الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي ببطولة دور المحترفين، بعد الفوز على نظيره الزمالك، بنتيجة 27 /26 فى المباراة التي أقيمت اليوم، الإثنين، على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

نجح فريق الأهلى فى الاحتفاظ باللقب و الثأر من الزمالك الذى حقق انتصارين متتاليين على الفريق الأحمر فى السوبر الأفريقى و الجولة الختامية بالدورى.

وكان فريق الزمالك قد حقق انتصارا على الفريق الأحمر أول أمس السبت بفارق هدف بنتيجة 18 / 17 فى الجولة الختامية للدورى، ليصل الفريقان إلى مباراة فاصلة لتحديد البطل بعد التساوى فى النقاط.

وكانت الجولة قبل الأخيرة التى أقيمت يوم الجمعة الماضى قد شهدت فوز الأهلى على الفريق العسكرى بنتيجة 27 / 24، فيما خسر الزمالك من هليوبوليس 35 / 34.