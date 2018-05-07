غادة والى: رفع الدعم عن هذه الأُسر

07 مايو 2018 - 08:00 م

قالت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الأثنين، إنه على الأسرة المصرية الالتزام بزيارة الوحدة الصحية 3 مرات سنويا والالتزام بجدول التطعيمات، وكذلك الالتزام بذهاب الطفل إلى المدرسة بنسبة حضور 80%.

وأضافت "والى"، في كلمتها خلال مؤتمر الإعلان عن وضع حجر الأساس لمركز مجدى يعقوب الجديد للقلب: "إذا لم تلتزم الأسرة المصرية بما سبق سيتم قطع الدعم المادى عنها لأن التكافل مرهون بالصحة والتعليم".

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعى، إلى أن الأسرة المصرية لابد أن تلتزم بفتح ملف للتطيعم للأطفال بالمستشفيات، وأن الجمعيات الأهلية بالقرى لابد أن يتم ربطها بهذا المركز ليكون هناك رسائل توعية للعمل على مستوى القرية لرفع الوعى بقضايا الزواج المبكر وزواج الأقارب وغيرها من القضايا، وفقًا لوكالة أنباء "أونا".