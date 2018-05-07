فرد أمن ومحامون ومحاسب متهمون في مذبحة الرحاب

07 مايو 2018 - 08:04 م

بدأت نيابة القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمد سلامة اليوم، في التحقيق مع 8 متهمين، للاشتباه بهم في واقعة مذبحة أسرة الرحاب، بسبب مرور الأب بضائقة مالية.

وذكر مصدر قضائي، أن من بين المشتبه بهم، فرد أمن جهاز الرحاب يدعي "فريد"، وآخر من قام بزيارة أسرة الرحاب المجني عليهم، من ضمنهم محامون ومحاسب وصاحب شركة.

وكانت نيابة القاهرة الجديدة، أمرت بتسليم وسادة بها بقع من الدماء، إلى مصلحة الطب الشرعي، وذلك بواقعة، انتحار مقاول بعد قتله زوجته وأبناءه الثلاثة، في مدينة الرحاب، بسبب تراكم الديون.

لرفع البصمات من على الوسادة التي كانت بجانب جثة الأب، ولمعرفة إلى من تنتمي بقع الدماء التي توجد أعلى الوسادة وبجانبها.

وأكدت التحريات مرور الأب بحالة نفسية سيئة لكثرة الضغوط النفسية التي كان يعاني منها، حيث قرب انتهاء مهلة صاحب الفيلا بترك الأسرة الفيلا، بعد معرفة دكتور حسن صاحب الفيلا بأخذ المجني عليه "عماد. س" مقدم من أحد ضحاياه أوهمه أن الفيلا ملكه.