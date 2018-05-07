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بالفيديو..مشجع يتحرش بـ«مراسلة» على الهواء

الرياضة

مراسلة
مراسلة

أمير سعد

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المصريون

تحرش

مراسلة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي «تويتر» فيديو لأحد المشجعين الرياضيين، وهو يتحرش بمراسلة تلفزيونية على الهواء مباشرة.

قامت المراسلة المكسيكية، "ماريا فرناندا" بضرب المشجع بعد تحرشه بها أمام عدسات الكاميرا.

ويظهر الفيديو قيام المراسلة بتغطية مباراة للكرة المكسيكية، عند تجمع عدة مشجعين خلفها، حيث بدأ أحدهم بالغناء والتف مشجعون آخرين حولها، وحاول أحدهم الاصطدام بغرض التحرش بها، فما كان منها إلا الاستدارة وضربه بالميكروفون الذي تحمله عدة مرات ليتراجع ويذهب بعيدا.

من جانبها دافعت مراسلة قناة فوكس الرياضية عن رد فعلها على صفحتها على «تويتر» مشيرة بعدم ندمها على ما فعلته وقالت إنه حصل على جزائه.

وأضافت أنها تجاهلته في المرة الأولى ظنًا أن ما حدث نتيجة التدافع لكن ذلك شجعه على تكرار الأمر فدافعت عن نفسها.


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