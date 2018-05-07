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بعد الفوز على الإسماعيلي

الزمالك يتأهل إلى نهائي كأس مصر

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تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى نهائي بطولة كأس مصر، بعد الفوز على الإسماعيلي، بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم، الإثنين، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من البطولة.

أحرز رباعية الأبيض يوسف أوباما فى الدقيقة 11 ومحمود عبد العزيز بالدقيقة 20 ،ويوسف أوباما فى الدقيقة 61 وكاسونجو فى الدقيقة 63 ،فيما أحرز محمد صادق هدف الإسماعيلى الوحيد فى الدقيقة 74.

جاءت انطلاقة المباراة حماسية من جانب الفريقين ودخل حسنى عبد الربه قائد الإسماعيلى فى مشادة مع طارق حامد لاعب وسط الزمالك قبل أن يتدخل الحكم محمد عادل لإنهاء الموقف ،فيما سيطر الزمالك نسبياً على الدقائق الأولى من عمر اللقاء وسنحت لمهاجمه يوسف أوباما فرصة إلا أنه لم يحسن استغلالها بعد مرور 7 دقائق فقط ،قبل أن يسجل أوباما هدف التقدم بعد تلقيه تمريرة سحرية من محمد عنتر ليودعها بسهولة فى مرمى محمود عواد حارس الإسماعيلى.

حاول الإسماعيلى دخول المباراة بعد انتهاء الـ15 دقيقة الأولى إلا أن هجمات الزمالك اتسمت بالخطورة إذ أهدر كاسونجو فرصة خطيره بعد تلقيه عرضية نموذجية ليسددها برأسه إلا أنها ارتطمت بالقائم قبل أن يسدد عبد الله جمعة كرة لوب إلا أنها أخطأت المرمى بسنتيمترات.

ومن ضربة حرة مباشرة فى الدقيقة 19 تصدى لها حمدى النقاز داخل منطقة الجزاء سددها كاسونجو برأسه إلا أن عواد أعادها للملعب لتجد محمود عبد العزيز الذى تابع الكرة داخل الشباك لتصبح النتيجة تقدم الزمالك بهدفين.

ضغط الإسماعيلى بقوة فى النصف الأخير من الشوط الثانى وكاد الكولومبى كالديرون إحراز الهدف الأول للدراويش بعد تسديدة كرة قوية مرت بجوار عمر صلاح حارس الزمالك ،افتقد الإسماعيلى اللمسة قبل الأخيرة إذ لم يحسن صناع اللعب إرسال الكرات البينية لكالديرون الذى ظل تائها وسط دفاع الزمالك.

وفى الشوط الثانى كاد محمد عنتر فور انطلاقه أن يكتب سطر النهاية بعد أن انفرد بمحمد عواد إلا أن سدد الكرة بجوار قائم محمد عنتر حارس الإسماعيلى.

عاد الإسماعيلى لضغطه على دفاعات الزمالك ليقوم خالد جلال المدير الفنى للأبيض بتثبيت 5 مدافعين فى المنطقة الخلفية ،ومن كرة مرتدة للزمالك انطلق محمد عنتر من الجبهة اليمنى وقام بمراوغة 3 لاعبين وأرسل كرة عرضية أبعدها عواد لتجد عبد الله جمعة الذى سدد كرة خارج المرمى الخالى.

وفى هجمة عنترية استطاع يوسف أوباما فى مرواغة دفاع الإسماعيلى ،قبل أن ينفرد بمحمد عواد حارس الإسماعيلى ويسدد فى المرمى معلناً إحراز الهدف الثالث ،وبعدها بأقل من دقيقة وفى انفراد جديد نجح كاسونجو فى إحراز الهدف الرابع للزمالك.

واصل الزمالك إهدار الأهداف والانفرادات فى ظل تراجع واستسلام وإحباط واضح من لاعبى الإسماعيلى ،وسط محاولات من الدراويش لتقليص النتيجة ،قبل أن ينجح محمد صادق ومن تسديدة سحرية فى الدقيقة 74 من إحراز الهدف الأول للدراويش.

حاول لاعبو الإسماعيلى وخاصة كريم بامبو تقليص النتيجة أكثر والعودة فى المباراة إلا أن دفاعات الزمالك وحارسه عمر صلاح كانوا بالمرصاد.

استهل الفارس الأبيض مشواره فى المسابقة هذا الموسم بمواجهة المنيا فى دور الـ32، والذى انتهى بانتصار أبناء القلعة البيضاء بهدف نظيف، ليواجهوا حرس الحدود فى دور الـ16 ويفوز بثلاثيةٍ نظيفة، وفى ربع النهائى التقى أبناء الزمالك الإنتاج الحربى الذى كاد أن يحقق المفاجأة ويعبر لنصف النهائى، لكن خبرة لاعبى الزمالك حسمت اللقاء لصالحهم بثلاثة أهدافٍ لهدف ،فيما بدأ الإسماعيلى طريقه فى كأس مصر 2018 من دور الـ32 أيضاً، والذى واجه فيه الشرقية وانتصر عليه بثلاثة أهدافٍ لهدف، ليعبر لدور الـ16 الذى قابل فيه نادى مصر وانتصر عليه بهدفٍ نظيف، وفى ربع النهائى كان الدراويش على موعد مع مباراةٍ صعبة ضد المقاولون العرب، لكنهم نجحوا فى الاختبار وانتصروا بهدفين نظيفين.


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