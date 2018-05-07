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الحكم بإعادة محاكمة 7 متهمين بأحداث عنف الآلف مسكن غدا

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احداث عنف

جنايات الجيزة

محاكمة متهمين

الالف مسكن

تصدر غدا الثلاثاء محكمة جنايات الجيزة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، الحكم فى إعادة محاكمة 7 متهمين فى أحداث عنف الآلف مسكن.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى وبعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار والسعيد محمود وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد

جدير بالذكر أن المحكمة قد قضت فى وقت سابق بالسجن 14سنة غيابيا على المتهمين، وفيما قامت الأجهزة الآمنية بإلقاء القبض على المتهمين، وتم عمل إعادة إجراءات على الحكم.

وجهت النيابة للمتهمين عدة تهم منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، واستعراض القوة، والتظاهر بدون تصريح، واستعراض القوة بعدة مناطق بعين شمس.


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