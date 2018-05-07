» الزمالك يتراجع عن التعاقد مع «جروس».. واستمرار «جلال»

أمير سعد
تراجع مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، عن التعاقد مع السويسرى جروس، والخاص بتدريب الأخير للأبيض فى الموسم المقبل.
وقال الإعلامى مدحت شلبى أن مرتضى منصور أبلغه أن خالد جلال سيتولى منصب المدير الفنى للزمالك فى الموسم المقبل بعد الاعتذار لجروس، وذلك عقب نجاحه فى قيادة الزمالك لنهائى بطولة كأس مصر.
ونجح خالد جلال في التأهل للمباراة النهائية لكأس مصر بعد اكتساح الإسماعيلي بأربع أهداف مقابل هدف على ملعب برج العرب في نصفالنهائي، كما استطاع أن يقود الفارس الأبيض للخروج من الكبوة التي مر بها سابقا بالفوز على الغريم التقليدي الأهلي بهدفين مقابل هدف ثم الانتصار على الانتاج الحربي قبل أن يفوز على الدراويش.
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