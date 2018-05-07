» بالفيديو.. الزمالك يُهين الإسماعيلي بـ«المانجو»

07 مايو 2018 - 09:17 م

سخرت الصفحة الرسمية لنادي الزمالك من هزيمة الإسماعيلي، بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم، الإثنين، في مباراة نصف نهائي بطولة كأس مصر.



ونشرت الصفحة الرسمية للنادي الملكي عبر حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أكثر من فيديو لفاكهة المانجو، أثناء تقشيرها وكبسها بطريقة غير لائقة.



وينتظر الزمالك في نهائي كأس مصر، الفائز من مباراة سموحة والأسيوطي، المقرر إقامتها غدًا الثلاثاء، على ملعب الجيش بمدينة برج العرب، في المباراة الثانية من الدور قبل النهائي من البطولة.



