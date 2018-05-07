إعلامي: الحبس الانفرادي في مصر طبقًا للقانون

07 مايو 2018 - 09:17 م

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الحبس الانفرادي موجود في كل سجون العالم، ويتم تطبيقه في مصر طبقًا للقانون، مشيرًا إلى أن هناك زيارات مفاجئة على السجون المصرية من وقت لآخر، إضافة إلى أنه لا يوجد أي تعذيب تمارسه السلطات ضد المسجونين.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "ten "، اليوم الاثنين، أن الحبس الانفرادي هو أسلوب يُستخدم لتعديل مسار المسجون في السجون، موضحًا أن هناك 80 ألف سجين انفرادي في الولايات المتحدة الأمريكية تخطى مدة الـ10 سنوات، ولم تجرأ منظمة العفو الدولية أن تصدر تقرير بشأن ذلك.

ونوه "الديهي"، بأن من يملك دليلاً واحدًا عن أن السلطات المصرية تنفذ الحبس الانفرادي بمدة مخالفة للقانون، عليه التقدم فورًا بمذكرة للتحقيق بشأن الواقعة.