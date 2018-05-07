«جلال»: كأس مصر هدفنا.. والفوز على الإسماعيلي مستحق

07 مايو 2018 - 09:46 م

أبدى خالد جلال، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، سعادته الغامرة بعد فوز فريقه على الإسماعيلى، بأربعة أهداف مقابل هدف، فى الدور قبل النهائى من بطولة كأس مصر.

وقال خالد جلال فى تصريحات لقناة أون سبورت أن الزمالك خاض مباراة الإسماعيلى بروح قوية بعد الفوز على الانتاج فى دور الـ 8، مشددا على منحه تعليمات للاعبين بالضغط دائما على دفاعات المنافس منذ بداية المباراة.

وأضاف المدير الفنى للزمالك أن اللاعبين تعاهدوا على تحقيق لقب كأس مصر فى الفترة الحالية، وأوضح أنه يلعب دائما للفوز، كما أن اللاعبين التزموا بالتعليمات.

وكشف خالد جلال أن أيمن حفنى لم يشارك أمام الإسماعيلى بسبب شعوره بألم فى العضلة الخلفية وفضل الجهاز الفنى منحه راحة وتواجد على مقاعد البدلاء.