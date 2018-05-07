  • الإثنين 07 مايو 2018
  • بتوقيت مصر11:18 م
بحث متقدم
سما المصري والمحامي سمير صبري

سما المصري تسب المحامي سمير صبري بلفظ خارج

اسرائيل

إسرائيل توجه دعوة للنواب.. وإسقاط العضوية في انتظار المُلبين

سد النهضة

بالتفاصيل.. تحركات مصر لإنهاء أزمة «سد النهضة»

الدكتور عبدالخالق عبدالله

مستشار «بن زايد» يهدد بانسحاب الإمارات من التحالف العربي

راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة

لهذه الأسباب.. عاد الإسلاميون لصدارة المشهد الانتخابي

الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم

17 مليار جنيه لمضاعفة دخل المعلم

عمرو الجارحي وزير المالية

ارتفاع مديونية مصر إلى 4.3 تريليون جنيه

الدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان

«عبدالعال» يعلن موعد انتخابات المحليات

عمرو الجارحي وزير المالية

المالية: لولا المنح العربية لوصلت المديونية لرقم مخيف

غادة والى

غادة والى: رفع الدعم عن هذه الأُسر

«جلال»: كأس مصر هدفنا.. والفوز على الإسماعيلي مستحق

الرياضة

خالد جلال
خالد جلال

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

القبض علي 40 مشجعا قبل بدء مباراة الإسماعيلي والزمالك

#

«بيدرو» يعلن تشكيل الإسماعيلي لمباراة الزمالك

#

التشكيل المتوقع للزمالك أمام الإسماعيلي

#

موعد والقنوات الناقلة للقاء الزمالك والإسماعيلي

المصريون

الزمالك

الإسماعيلي

خالد جلال

أبدى خالد جلال، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، سعادته الغامرة بعد فوز فريقه على الإسماعيلى، بأربعة أهداف مقابل هدف، فى الدور قبل النهائى من بطولة كأس مصر.

وقال خالد جلال فى تصريحات لقناة أون سبورت أن الزمالك خاض مباراة الإسماعيلى بروح قوية بعد الفوز على الانتاج فى دور الـ 8، مشددا على منحه تعليمات للاعبين بالضغط دائما على دفاعات المنافس منذ بداية المباراة.

وأضاف المدير الفنى للزمالك أن اللاعبين تعاهدوا على تحقيق لقب كأس مصر فى الفترة الحالية، وأوضح أنه يلعب دائما للفوز، كما أن اللاعبين التزموا بالتعليمات.

وكشف خالد جلال أن أيمن حفنى لم يشارك أمام الإسماعيلى بسبب شعوره بألم فى العضلة الخلفية وفضل الجهاز الفنى منحه راحة وتواجد على مقاعد البدلاء.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الإسلاميون والمدنيون يعززون ديمقراطية تونس

جمال سلطان

يوسف ندا.. "مؤلف" هولوكوست الجماعة!

محمود سلطان

تطوير التعليم.. رجوع إلى الخلف

فراج إسماعيل

أصل الداء.. والدواء (لغتنا الجميلة 3)

حسام فتحي

مُحاور لإبليس ... أم ناقل لرسائله؟

د. حازم حسني

العدو الضرورة..إبقاؤه..أو إختراعه!

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» منى مينا: انتهى عهد شراء الألقاب
» الزمالك يتلقى صدمة قبل نهائي كأس مصر
» تبادل لإطلاق النار بين الشرطة البريطانية ومسلح
» بالفيديو.. الزمالك يُهين الإسماعيلي بـ«المانجو»
» الزمالك يتراجع عن التعاقد مع «جروس».. واستمرار «جلال»
» بالفيديو..مشجع يتحرش بـ«مراسلة» على الهواء
» «ترامب» يعلن قراره بشأن الاتفاق النووي مع إيران غدًا
» بالفيديو.. الزمالك يتأهل إلى نهائي كأس مصر
» إصابة 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في غزة
» ليفربول يهنئ «صلاح» بعد فوزه بهذه الجائزة
» بالفيديو.. انفجار بركان بولاية «هاواى» الأمريكية

استطلاع رأي

هل توافق على رفع رواتب الوزراء وكبار المسئولين؟

  • فجر

    03:36 ص

  • فجر

    03:37

  • شروق

    05:10

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:43

  • عشاء

    20:13

من الى
الاخوان المسلمين في السجون
محمود فؤاد مدير المركز المصرى للحق فى الدواء
غلاء الأسعار في مصر (ارشيفية)
زينب الغزالي
أحمد ماهر