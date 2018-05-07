سما المصري تسب المحامي سمير صبري بلفظ خارج

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سما المصري والمحامي سمير صبري
سما المصري والمحامي سمير صبري

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"الغيطي" يسبّ ناشطة سيناوية بـ"لفظ خارج"

قامت الراقصة الاستعراضية سما المصري، بشن هجوما حادا علي المحامي سمير صبري بسبب انتقاد الأخير لبرنامجها الديني الذي سيتم عرضه خلال شهر رمضان المقبل.
واستنكرت سما المصري - في مداخلة هاتفية ببرنامج "صح النوم" المذاع على فضائية "ltc"- حديث سمير صبري عن الفضيلة و الشرف وهو كان محامي للفنانة التونسية "نجلا" التي تم ترحيلها من مصر بسبب سوء سلوكها.
وقالت "المصري": "أنت محامي واحدة ساقطة، أما تبقي محامي نجلا بتاعة الحصان يبقي مينفعش تطلع تتكلم عن الفضيلة، لو أنت راجل روح ارفع عليا قضية".




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