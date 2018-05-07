» تعرف على مكان صناعة كرة مونديال روسيا

07 مايو 2018 - 11:51 م

عندما تنطلق مباراة كأس العالم الافتتاحية بين روسيا والسعودية في الشهر المقبل،فإن الكرة التي سينظر إليها الملايين كانت قد صنعت في باكستان.



وقالت صفحة "باكستان بالعربية"، في تدوينة على الصفحة الرسمية لها بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، مساء الاثنين، أن كرات القدم التي ستستخدمها فيفا في كأس_العالم 2018م في روسيا ستكون مجهزة باستشعارات".

وأضافت "بعد كرة القدم برازوكا والتي تم استخدامها في مونديال البرازيل 2014م هذه هي المرة الثانية التي تستخدم فيفا كرات قدم مصنوعة في باكستان".

جدير بالذكر أن الكرة التي تسمى "البرازوكايتم" تم تصنيعها في مقاطعة سيالكو في إقليم البنجاب، وتواجه الكرات المصنوعة بالحياكة اليدوية منافسة من الكرات المصنوعة آلياً في الصين.

ويعد حوالي سبعين في المائة من الكرات المصنوعة يدوياً في العالم كله، تم صنعها في باكستان.

و في الثمانينيات اكتسبت مدينة سيالكوت مكانة دولية، حين أنتجت كرة التانغو التي استعملت في كأس العالم 1982.