هذا ما قاله "الجارحي" عن برنامج الإصلاح الاقتصادي

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عمرو الجارحي وزير المالية

المصريون ـ متابعات

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قال الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي مصري وطني خالص، وإن مصر هي من قررت التوجه لصندوق النقد الدولي لمساعدتها.
وأشار «الجارحي»، خلال حواره ببرنامج «كل يوم» المذاع عبر فضائية «on e»، يوم الإثنين، إلى أن كل المراجعات التي قام بها الصندوق على مدار الفترة الماضية تؤكد أن مصر تسير في الطريق السليم.
وذكر أن البرنامج الذي ذهبت به الحكومة إلى صندوق النقد كان وطنيا مصريا، موضحا أن أول أهداف الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال فترة حكمه الأولى عام 2014 هو التخلص من دعم الطاقة بشكل تدريجى خلال 5 سنوات.
وأوضح أن النظام المصري مستمر فى خطوات برنامج الإصلاح الاقتصادي، وأن الحكومة تنفذ البرنامج بخطوات سليمة.



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