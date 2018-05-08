 ختام النشاط التدريبى لمستشارى قضايا الدولة بأسوان

08 مايو 2018 - 12:10 ص

حضر اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان فعاليات الحفل الختامى للنشاط التدريبى لمستشارى هيئة قضايا الدولة والذى نظمه مركز الدراسات القضائية والتدريب لقطاع جنوب الصعيد فى الفترة من ( 5 وحتى 7 مايو الجارى ) وذلك بحضور المستشار حسين عبده خليل رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار يسرى مدنى الأمين العام المساعد للهيئة، وبمشاركة كوكبة من المستشاريين بمختلف قطاعات الصعيد

ورحب اللواء مجدى حجازى بهذه الكوكبة المتميزة من رجال القضاء والمستشارين بهيئة قضايا الدولة وفى مقدمتهم إبن أسوان البار وفخر الأسوانيين المستشار حسين عبده رئيس الهيئة، مشيداً بجهود هيئة قضايا الدولة ودورها الفعال فى الحفاظ والدفاع عن حقوق الدولة والمساهمة فى مساندة الجهود المبذولة فى مختلف القطاعات من أجل إرساء قواعد ودعائم الدولة الحديثة لعبور كافة التحديات الحالية وتحقيق التنمية المنشودة والمستقبل المشرق لمصرنا الغالية

وقد أشار مجدى حجازى إلى أهمية هذا النشاط التدريبى ودوره الهام فى نقل وتبادل الخبرات ، بالإضافة إلى تنمية القدرات الفنية والإدارية والتكنولوجية لجميع المستشارين وخاصة الكوادر الشبابية من أجل تأهيلهم وصقلهم بالمعرفة عن كل ما هو جديد للوصول لأعلى درجات الرقى المهنى ومسايرة التقدم العلمى والتكنولوجى الحديث بما يساهم فى دعم رجال القضاء لأداء رسالتهم السامية بالشكل المطلوب وتحقيق كل الخير والنفع لمصر ولشعبها العظيم

لافتاً إلى أن المستقبل الذى ننشده ونتطلع إليه جميعاً لن يأتى إلا بالمزيد من الجهد والإصرار والعمل ككتلة واحدة ، بجانب التزود بكافة وسائل العلم والتدريب والتكنولوجيا الحديثة وهو الذى يحتاج بدوره لكل يد تبنى وتعمر من سواعد شبابنا للوصول لغدٍ أفضل ولتبقى أرض الكنانة رايتها مرفوعة أبد الدهر وواحة للأمن والأمان والإزدهار

ومن جانبه أكد المستشار حسين عبده على أن هذا النشاط التدريبى يأتى فى إطار السعى المتواصل لهيئة قضايا الدولة لتطوير منظومة العمل الفنى والإدارى بها ليتاسب مع مكانتها المرموقة ودورها الهام بإعتبارها أعرق وأقدم الهيئات القضائية بمصر

موضحاً بأن هذا النشاط التدريبى الذى إستمر على مدار 3 أيام يهدف إلى تطوير وتنمية المهارات الإدارية والقيادية لدى المستشارين وخاصة الشباب من أجل خلق كوادر جديدة تكون قادره ومؤهلة لتتولى المناصب القيادية بمختلف درجاتها ومستوياتها

كما أشار حسين عبده بأن هذا النشاط التدريبى قد شمل العديد من المحاضرات المتخصصة لمجموعة من الأساتذة الجامعيين ومستشارى الهيئة والتى تناولت عدد من المحاور والموضوعات المتعلقة بمبادئ وأصول الصياغة القانونية المتخصصة وأدواتها، علاوة على طرق البحث وإستخلاص الحكم من النص وكيفية تدوينه

فضلاً عن دور اللغة العربية فى الصياغة القانونية وغيرها من الموضوعات الحيوية التى يحتاج إليها مستشارى الهيئة لتأدية واجبهم بالشكل المطلوب والوصول للهدف المنشود للهيئة وهو تحقيق العدالة الناجزة على الوجه الأكمل ، وقد أختتمت فعاليات الحفل بقيام محافظ أسوان والمستشار حسين عبده بتوزيع شهادات التقدير على جميع المتدربين الذين شاركوا فى فعاليات هذا النشاط التدريبى .

































