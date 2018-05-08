"هذا هو السبيل الوحيد لحل أزمة سد النهضة"

08 مايو 2018 - 12:44 ص

أكد السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن القمة المصرية الأثيوبية السودانية خلال المرحلة السابقة أكدت على احترام ما جاء في إعلان المبادئ الذي ينص على عدم الإضرار، وبأن مصر تتسمك بحصتها في نهر النيل استنادًا للقانون الدولي الذي يحكم الانهار الدولية.



وأوضح "هريدي"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "ltc"، مساء الإثنين، أنه يأمل أن تصل كلًا من مصر وأثيوبيا على اتفاق في أزمة سد النهضة، مشيرًا إلى أن أكثر من 70% من سد النهضة تم الانتهاء منه، والمفاوضات هي السبيل الوحيد لحل الأزمة بين مصر وأثيوبيا.



ولفت مساعد وزير الخارجية الأسبق إلى أن رئيس وزراء أثيوبيا الجديد أكد على احترام حصة مصر لأول مرة، لافتًا إلى أن مصر أعلنت منذ البداية أنها ليست ضد بناء السد، ولكنها تريد الاتفاق على كيفية تشغيل السد حتى لا تتأثر حصة مصر بشكل ملحوظ.