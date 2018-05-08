خبير اقتصادي: "صندوق النقد مش مؤسسة خيرية"

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فخري الفقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة
فخري الفقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة

المصريون ـ متابعات

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أكد الدكتور فخري الفقي، المستشار الأسبق لصندوق النقد الدولي، إن الصندوق ليس مؤسسة خيرية ويأتي بالقروض من مساهمة الاعضاء، لافتًا إلى أن مصر حصتها في الصندوق تصل لـ3 مليار دولار. 
وأوضح "الفقي"، خلال حواره ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الإثنين، أن موافقة النقد الدولي على البرنامج الاقتصادي الذي قدمته الحكومة اعطى مؤشر جيد للاقتصاد المصري.
وأضاف أن فرص العمل في نهاية 2018 ستزيد بشكل كبيرة، خاصة مع تحسن المناخ الاستثماري وانخفاض البيروقراطية، وهذا واضح من زيادة التدفقات الأجنبية على مصر خلال المرحلة الأخيرة. 
ولفت إلى أن النقد الدولي تحدث بأن نسبة النمو قد تصل لـ5.2 % خلال العام الحالي، وهذا يعني تحسن الاقتصاد المصري بشكل كبير. 


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