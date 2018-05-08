شخصيات عامة تحذر : فضيحة ستحدث بميدان التحرير اليوم

حذر عدد من الشخصيات العامة من خطورة حضور عدد من المشاهير لاحتفال دعت له السفارة الإسرائيلية بأحد الفنادق بميدان التحرير بمناسبة 70 سنة على ما أسمته "قيام دولة إسرائيل".
وشنت الكاتبة الصحفية نور الهدى ذكي هجومًا استباقيًا على بعض الشخصيات التي من المحتمل أن تحضر ، مؤكدة أن بعضهم سيكونوا إعلاميين وفنانين ووزراء سابقين وسفراء سابقين ".
بينما هدد المحامي والحقوقي طارق العوضي أغلب الذين سيحضرون بمقاضاتهم ، قائلًا: "العار يلاحقكم ".
وقال الدكتور محمد نور فرحات - أستاذ القانون بجامعة الزقازيق - في تدوينة - : "مطلوب نشر أسماء كل الشخصيات التي ستحضر احتفال النكبة الذي سيقيمه سفير دولة الإرهاب في قلب القاهرة ، الفرز مطلوب والاحتقار مرغوب".
ونشر الدكتور خالد رفعت - مدير مركز طيبة للدراسات السياسية - صورة من الدعوة للاحتفال المزعوم ، قائلًا: "دى صورة من الدعوة اللى بعتها سفير الكيان الصهيونى بمناسبة يوم النكبة "اللى بيدعوا انها عيد الاستقلال ال 70" ... حتكون الحفلة قبلها بأسبوع .. يعنى يوم الثلاثاء 8 مايو الساعة 6 م فى قاعة ألف ليلة وليلة فى فندق (.....) ... أرفض تماما إقامة هذا الاحتفال (مع العلم إنهم مقدروش يعلموه بقالهم 10 سنوات أصلا) ... أي (....) حيروح الحفلة دى لو اتعملت أصلا حيبقى شريك مع الصهاينة فى اغتصاب ارضنا ... إن شاء الله الحفلة مش حتتعمل لو كلنا رفضناها وبعتنا للخارجية وللفندق ... لن اقبل أصلا نقاش فى مسائل زى دى .. لو مش عاجبك اعمل لى بلوك .. مات الكلام".