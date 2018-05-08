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إيران تمنع عرض مسلسل "هارون الرشيد" بقنوات سوريا

عرب وعالم

قصي خولي
قصي خولي

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إيران

مسلسل هارون الرشيد

قررت عدة قنوات عربية إذاعة مسلسل "هارون الرشيد" التاريخي بينما امتنعت قنوات سوريا الموالية لبشار الأسد عن إذاعة المسلسل .

وكشفت وسائل إعلام أن المسلسل، الذي يؤدي دور البطولة فيه الممثل السوري قصي خولي، اشترت حقوقه قناة "روتانا خليجية"، وسيعرض أيضا خلال رمضان على قنوات "النهار المصرية، والشارقة، وart، وتلفزيون فلسطين، والفجيرة، وقناة الشروق، وقناة حواس"، مع احتمالية بثه على تلفزيون الكويت وقنوات أخرى.

ولفت موقع "عنب بلدي" السوري المعارض إلى أن المسلسل لن يعرض على أي قناة سورية موالية لنظام بشار الأسد.

وفي تدوينة عبر "فيسبوك"، انفجر الكاتب السوري الموالي للنظام، قمر الزمان علوش، غضبا تجاه المسلسل.

وقال علوش إن المسلسل يحمل "خلفيات مشبوهة"، في إشارة إلى "نكبة البرامكة"، وهم من الفرس.

وأوضح علوش أن وزير الإعلام، عماد سارة، وضع يده على المسلسل، ليتابع الإجراءات الرقابية عليه شخصيا، بعد أن وصل إلى دائرة الرقابة في الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون.

وتابع بأن "المسلسل سبق أن رفضته دائرة الرقابة في التلفزيون الرسمي، لأسباب تتعلق بـ(الصراع السني- الشيعي)، وأن الوزير أعطى أوامره بمنع تصويره في سوريا، ومنع كل نشاط إعلامي أو دعائي له داخل سوريا".

وبحسب علوش، فإن "أعمالا كثيرة تم تمريرها وهي مخالفة للقوانين والسياسات الوطنية، وتحمل محظورات رقابية، وسموما فكرية، وهارون الرشيد أخطرها".

بدوره، قال موقع "المدن" اللبناني، إنه "يبدو أن التدخلات الإيرانية في سوريا هي السبب في منع مسلسل هارون الرشيد من العرض عبر القنوات السورية في رمضان المقبل".

وقالت "المدن"، إن إيران اعتبرت أن "العمل محرض على الفتنة المذهبية، وينبش خلافات بين العرب والفرس، لا طائل منها سوى توجيه الإساءة لتاريخ حلفاء اليوم".

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