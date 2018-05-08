تسجيل صوتي لقتيل الرحاب يكشف موعد وفاته

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مذبحة الرحاب

كشف الإعلامي أحمد موسى - مقدم برنامج "على مسوؤليتي" - عن الموعد الذي وقعت فيه مذبحة الرحاب التي أودت بحياة 5 من أسرة واحدة .

وقال "موسى" في برنامجه المذاع على قناة "صدى البلد" : "الوفاة وقعت يوم 30 إبريل في وقت ما بين العصر والمغرب .. لأنه وُجد تسجيلا صوتيا لرجل الأعمال المجني عليه يتحدث فيه مع أحد الأشخاص الذين يدين لهم بأموال .. وكان عصبيا بشدة في التسجيل وعنده حالة انهيار شديدة ".

وأضاف: "بيقول في التسجيل : (عدي عليا هديلك الفلوس المغرب) .. هذا التسجيل الصوتي موجود لدى جهات التحقيق".

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