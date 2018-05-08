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مباحثات بين "السيسي" و"موسيفني" في الاتحادية اليوم

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السيسي
الرئيس عبدالفتاح السيسي

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يجري الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مباحثات ثنائية مع الرئيس يورى موسيفينى رئيس جمهورية أوغندا، ومن المقرر أن يعقد الرئيسان مؤتمر صحفي عقب هذه المباحثات.

ويأتي لقاء الرئيسان في بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة "قصر الاتحادية".

وتأتى زيارة "موسيفيني" للقاهرة، بهدف بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية على جميع الأصعدة، وذلك فى إطار انفتاح مصر على أشقائها الأفارقة، وحرصها على تدعيم التعاون والتنسيق معهم فى جميع المجالات، كما ستتطرق المباحثات إلى عدد من القضايا الأفريقية ذات الاهتمام المشترك.

وشهد سامح شكرى وزير الخارجية، ونظيره الأوغندى، سام توكيسا، أمس الإثنين، توقيع اتفاقيات وبروتوكولات تعاون بين البلدين، وذلك بمقر وزارة الخارجية.

وشدد وزير الخارجية الأوغندى، على حق مصر فى الاستفادة من حصتها الكاملة من مياه النيل، دون تعرضها لأى خطر أو تهديد، منوهاً إلى أن  ملف النيل يتعدى مجرد الحماية البيئية، ويجب التفكير فى مستقبل النهر.


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