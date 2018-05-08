"مرتضى" يزف بشرى سارة للاعبي الزمالك

08 مايو 2018 - 10:09 ص

زف المستشار مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك، بشرى سارة للاعبي الفريق الأول، بعدما حققوا فوزا غاليا على فريق الإسماعيلي بنصف نهائي كأس مصر والتأهل للنهائي.

وقال "منصور" خلال مداخلة هاتفيه مع الإعلامي "أحمد موسي" على فضائية "صدى البلد"، لاعبو الفريق سيحصلون على مكافأة تصل إلى أربعة أضعاف ما تنص عليه اللائحة بعد فوزهم على الإسماعيلي.

وتابع حرصت خلال فترة رئاستي، إعطاء فرصة لأبناء النادي لتولي مسئولية الفريق وهو ما حدث مع محمد صلاح وأحمد حسام ميدو ومؤمن سليمان وطارق يحيى وهو ما سيفعله مع خالد جلال لأنه يستحق أن يقود الفريق في الفترة المقبلة.